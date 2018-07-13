Менье: Считаю, что мы – фавориты в игре с Англией

Защитник сборной Бельгии Томас Менье поделился ожиданиями от матча за третье место на ЧМ-2018 с Англией.

"В матче против сборной Франции нам, откровенно говоря, не повезло. У нас был 25-минутный отрезок, когда мы могли полностью решить исход матча, но не получилось. У нас был шанс стать чемпионами мира, но этого не произошло, и теперь мы готовимся к матчу за третье место против англичан.

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Считаю, что мы – фавориты в предстоящей игре, так как не только превосходим соперника в мастерстве, но и обыгрывали его на групповом этапе. На мой взгляд, мы просто лучше сборной Англии. Победа – это не обязанность, просто это важный матч для нас и нашей истории, в котором хочется выиграть.

Мы совершенно не чувствуем никакого давления и отправимся на матч с холодной головой, максимально сконцентрировавшись.

Я всегда был сторонником английского футбола и таких личностей, как Пол Скоулз, Алан Ширер и других знаменитых футболистов. Если бы мне предложили поиграть в английском чемпионате, то я бы непременно принял предложение, однако завтра нам придется играть против сборной Англии и необходимо готовиться к этому матчу", – цитирует Менье ТАСС.