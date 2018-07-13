Меньє: Вважаю, що ми – фаворити у грі з Англією

Захисник збірної Бельгії Томас Меньє поділився очікуваннями від матчу за третє місце на ЧС-2018 з Англією.

"У матчі проти збірної Франції нам, відверто кажучи, не пощастило. У нас був 25-хвилинний відрізок, коли ми могли повністю вирішити результат матчу, але не вийшло. У нас був шанс стати чемпіонами світу, але цього не сталося, і тепер ми готуємося до матчу за третє місце проти англійців.

Бельгія – Англія: матч за третє місце ЧС-2018 розсудить іранець Фагані

Вважаю, що ми – фаворити в майбутній грі, так як не тільки перевершуємо суперника в майстерності, а й обігрували його на груповому етапі. На мій погляд, ми просто кращі за збірну Англії. Перемога – це не обов'язок, просто це важливий матч для нас і нашої історії, в якому хочеться виграти.

Ми абсолютно не відчуваємо ніякого тиску і вирушимо на матч з холодною головою, максимально сконцентрувавшись.

Я завжди був прихильником англійського футболу і таких особистостей, як Пол Скоулз, Алан Ширер і інших знаменитих футболістів. Якби мені запропонували пограти в англійському чемпіонаті, то я б неодмінно прийняв пропозицію, проте завтра нам доведеться грати проти збірної Англії і необхідно готуватися до цього матчу", – цитує Меньє ТАСС.