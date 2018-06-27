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Мексика – Швеція: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

16:57 1505 Читать на русском
Мексика – Швеція: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
Мексика – Швеція: склади на матч ЧС-2018

Мексика та Швеція зустрічаються у матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2018. Наставники команд визначились зі стартовими складами.

Матч та онлайн-трансляція Мексика – Швеція стартував о 17:00.

Мексика – Швеція – відео гола

Мексика: Очоа, Гальярдо, Морено, Сальседо, Альварес, Гвардадо, Еррера, Лайюн, Лосано, Чічаріто, Вела

Швеція: Ольсен, Люстіг, Лінделоф, Гранквіст, Аугустінссон, Ларссон, Екдаль, Форсберг, Клаесон, Берг, Тойвонен

Мексика – Швеція: анонс матчу ЧС-2018

ЧС 20183 тур

Мексика - Швеція: Середа 27 червня 2018

Мексика

live 79'
0 : 3
Швеція
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ЧС 2018 Головне Мексика Мексика Мексика - Швеція Швеція Швеція
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