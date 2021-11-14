Квалификация на ЧМ-2020, Европа

Группа Н

Мальта – Словакия – 0:6

Голы: Руснак, 6, 16, Дуда, 8, 69, 81, Де Марко, 72

Удаления: Камензули, 47, Теума, 51

Словения – Кипр – 2:1

Голы: Зайц, 48, Гнезда, 84 – Какулис, 89

Первые два места в группе Н раньше гарантировали себе Россия и Хорватия. Сегодня они в очном поединке разыгрывали прямую путевку на Мундиаль, а в других матчах не было никакой турнирной интриги.

Словакия в дебюте встречи через 10 минут устроила разгром Мальты. В начале второго тайма мальтийцы остались вдевятером и пропустили еще трижды. Хет-трик оформил Дуда. 6:0 – Словакия победила и финишировала на третьем месте.

Словения минимально одолела Кипр. В стартовом составе балканцев вышел Вербич. Вингер Динамо отыграл всего полчаса, после чего получил повреждение и попросил замену. За отыгранное время Беньямин успел трижды пробить по воротам: два удара заблокировали, еще одну попытку парировал голкипер.

Хорватия дожала Россию и вышла на ЧМ-2022 – россияне автоголом отдали прямую путёвку на Мундиаль