ЧС-2022, відбір. Африка, 6 тур

ДР Конго – Бенін – 2:0

Голи: Мбокані, 10 (п), Маланго, 74

Господарі перед останнім туром відставали від Беніну на два очки, тому були змушені грати на перемогу. Лише одна команда виходила із групи.

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Вже на 10-й хвилини ДР Конго отримала право на пенальті. Відповідальність на себе взяв колишній форвард Динамо Дьємерсі Мбокані. Він забив, згодом виявилося, що цей м'яч став переможним. У середині другого тайму "леопарди" забили ще й вдруге і спокійно дограли поєдинок.

ДР Конго виграла свою групу та вийшла у третій (і останній) раунд африканської кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі. Збірна Мбокані ніколи в своїй історії не потрапляла на Мундіалі.

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