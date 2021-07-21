Мбаппе повідомив ПСЖ, що покине Париж
07:30 - Читать на русском
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе не бачить свого майбутнього з ПСЖ.
Керівництво ПСЖ отримало від Кіліана Мбаппе остаточну відмову щодо продовження контракту, повідомляє OneFootball з посиланням на Diaro AS.
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Зірковий француз готовий допрацювати чинну угоду (розрахована до літа 2022-го) і покинути клуб на правах вільного агента. Також Кіліан не втрачає надії, що Реал в останній момент переконає парижан продати його у Мадрид.
Найближчим часом Мбаппе повернеться до табору ПСЖ з відпустки та розпочне передсезонну підготовку.
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