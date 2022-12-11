Матч 1/4 фіналу між Англією та Францією став справжньою окрасою всього чемпіонату світу 2022 року.

Фатальний промах капітана "Трьох левів" Харрі Кейна з пенальті на 84-й хвилині для когось виявився трагедією, а для когось комедією.

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Кіліан Мбаппе навіть не думав приховувати своєї зловтіхи від провалу суперника. Відразу після невдачі Кейна камери піймали зірку французів, який реготав що є сил. Це один з найяскравіших кадрів вчорашнього дня, якщо не всього плей-офф чемпіонату світу.

Mbappe's reaction to Harry Kane's miss: pic.twitter.com/KEwSJNPfZA — ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2022

Самому Мбаппе слід зібратися і більше думати про свої виступи. Правий захисник англійців Кайл Вокер фактично "з'їв" Кіліана, а у півфіналі (14 грудня) на Францію чекає нове випробування – сенсаційна збірна Марокко.

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