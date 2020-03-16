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Мбаппе нарывается на проблемы в Реале из-за своих шуток в ЛЧ – Перес хочет объединить самых талантливых форвардов мира

19:20 93 Читати українською
Мбаппе нарывается на проблемы в Реале из-за своих шуток в ЛЧ – Перес хочет объединить самых талантливых форвардов мира
Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе / Фотоколлаж BBC

Руководство Реала не будет жалеть летом безумных денег на дуэт, который потенциально может запугивать всю футбольную Европу в течение многих лет.

Дортмундская Боруссия никак не может прийти в себя от приобретения Эрлинга Холанда, который всего за несколько месяцев переписал несколько рекордов Бундеслиги. Радостный пыл "шмелей" сумел укротить ПСЖ в 1/8 финала, выбив немцев из турнира и даже 19-летний норвежец не сумел спасти свою команду.

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На юного вундеркинда традиционно обратили внимание в Мадриде, где не пропускают мимо ни одного таланата. По информации Marca, президент Реала Флорентино Перес хочет обеспечить Зинедина Зидана топовыми форвардами во время летнего трансферного окна и Холанд на первых позициях в списке амбициозного функционера "сливочных".

Наряду с Эрлингом в шорт-листе королевского клуба уже давно находится звезда ПСЖ Килиан Мбаппе. Несмотря на заявления руководства парижан, что они ни в коем случае не отпустят француза, Перес считает, что это лишь вопрос предложенной суммы. Именно 21-летний форвард и станет приоритетной целью мадридцев.

Парадокс заключается в том, что в Реале волнуются за взаимоотношения между потенциальными нападающими, ведь их первое знакомство прошло, мягко говоря, прохладно. После того же матча 1/8 ЛЧ Мбаппе с удовольствием присоединился к своему одиозному партнеру Неймару и еще несколько часов после финального свистка смеялись с Холанда, имитируя празднование гола в стиле "дзен", которое уже стало своеобразной фишкой норвежца.

Конечно, Пересу сначала стоит переживать над тем, как одеть на двух самых желанных игроков Европы футболки Реала, а уже потом волноваться за их дружбу.

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