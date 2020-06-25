Мбаппе имеет один серьезный недостаток – тренер ПСЖ раскрыл проблему чемпиона мира

Эск-защитник ПСЖ Зумана Камара рассказал о едином недостатке звездного форварда команды Килиана Мбаппе.

"Если нужно искать какой-то дефект в игре Мбаппе, то ему следует подумать о своей реализации. Многие вещи против защитников он делает правильно, и это действительно хорошо.

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Но Килиан часто старается лишний раз показать людям свою технику. Он должен избегать этого, надо думать о голах. Я верю, что со временем он научится и изменит свое отношение к таким вещам", – приводит слова Камара SportFace.

Добавим, что экс-защитник ПСЖ теперь работает ассистентом Томаса Тухеля, поэтому имеет возможность непосредственно контактировать с Мбаппе во время тренировочного процесса.

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