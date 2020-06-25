Мбаппе має один серйозний недолік – тренер ПСЖ розкрив проблему чемпіона світу

Еск-захисник ПСЖ Зумана Камара розповів про єдину хибу зіркового форварда команди Кіліана Мбаппе.

"Якщо потрібно шукати якийсь дефект в грі Мбаппе, то йому слід подумати про свою реалізацію. Багато речей проти захисників він робить правильно, і це справді добре.

Мессі та Роналду не потрапили в топ-20 найдорожчих гравців світу – Мбаппе очолив рейтинг з космічним відривом

Втім, Кіліан часто намагається зайвий раз показати людям свою техніку. Він повинен уникати цього, треба думати про голи. Я вірю, що з часом він навчиться і змінить своє ставлення до таких речей", – наводить слова Камара SportFace.

Додамо, що екс-захисник ПСЖ тепер працює асистентом Томаса Тухеля, тому має нагоду безпосередньо контактувати з Мбаппе під час тренувального процесу.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника