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Мбаппе має один серйозний недолік – тренер ПСЖ розкрив проблему чемпіона світу

14:03 - Читать на русском
Мбаппе має один серйозний недолік – тренер ПСЖ розкрив проблему чемпіона світу
Кіліан Мбаппе / Твіттер ПСЖ

Еск-захисник ПСЖ Зумана Камара розповів про єдину хибу зіркового форварда команди Кіліана Мбаппе.

"Якщо потрібно шукати якийсь дефект в грі Мбаппе, то йому слід подумати про свою реалізацію. Багато речей проти захисників він робить правильно, і це справді добре.

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Втім, Кіліан часто намагається зайвий раз показати людям свою техніку. Він повинен уникати цього, треба думати про голи. Я вірю, що з часом він навчиться і змінить своє ставлення до таких речей", – наводить слова Камара SportFace.

Додамо, що екс-захисник ПСЖ тепер працює асистентом Томаса Тухеля, тому має нагоду безпосередньо контактувати з Мбаппе під час тренувального процесу.

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Зумана Зумана Камара ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Кіліан Мбаппе
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