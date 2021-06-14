"Матч с Нидерландами запомнится тем, что для многих из нас это первый большой турнир. По поводу мотивации и уверенности – мы долго к этому шли и хотели показывать свой футбол. И местами неплохо получалось.

"Я говорил с людьми, которые были в раздевалке Украины", – Цыганык отреагировал на слухи о конфликте Марлоса и Ярмоленко

Все расстроены, но мы знаем, что у нас еще две очень важные игры. Сегодня мы уже с новыми силами готовимся к следующей игре.

Смотрели ли матч между Северной Македонией и Австрией? Мы успели посмотреть первый тайм вчера. Теории у нас еще не было. Пандев? Это опытный игрок, поиграл в хороших командах. Заметный уровень, хорошо цепляется за мячи. В силу своего возраста уже не так быстр, но это не мешает ему показывать высокий уровень на таком турнире.

Мы стремимся побеждать в каждой игре – не важно, товарищеская это игра или официальная. Противостояние с Македонией – это один из важнейших матчей для нас на этом этапе, и его нужно выиграть обязательно", – сказал Матвиенко для Youtube-канала УАФ.

В следующих матчах группового этапа Евро-2020 подопечные Шевченко сразятся со сборными Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Нідерланди – Україна: найкращий матч Євро-2020 і головна провина Шевченка у поразці з відчуттям гордості