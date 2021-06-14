Журналист Игорь Цыганык утверждает, что в лагере сборной Украины поддерживается дружеская атмосфера после игры с Нидерландами (2:3).

"Между Ярмоленко и Марлосом не было никакого конфликта. Я не слышал такой информации. Я общался со многими людьми, которые вчера присутствовали в раздевалке.

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Ярмоленко, как капитан команды, подбадривал футболистов. Кому-то что-то подсказывал. И это правильно – он был самым опытным футболистом во вчерашнем стартовом составе

Имеет право что-то выразить, но никакого конфликта не было. Команда поаплодировала друг другу, поблагодарила за игру и со сдержанным оптимизмом начала думать о следующем матче", – сказал журналист в программе Цыганык Live..

Напомним, Марлос появился на поле на 13-й минуте поединка, заменив травмированного Зубкова. Однако хавбек шахтеры не доиграл матч до конца, Шевченко заменил его на 64-й минуте.

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