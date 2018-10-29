Матвиенко объяснил, в чем разница в работе под руководством Фонсеки и Шевченко

Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко сравнил главных тренеров донецкого клуба и национальной команды.

"С Фонсекой мне работается хорошо. Он ставит понятные задачи. Всегда говорит о необходимости улучшить оборону – и я считаю, что с его приходом Шахтер действительно стал лучше защищаться. Я имею в виду общекомандную оборону.

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Он человек без крайностей. Действует разумно, применяя различные методы воздействия. Может и жестко пройтись в раздевалке – но, когда нужно, подскажет и поговорит откровенно.

И Фонсека, и Шевченко – современные тренеры, Игру понимают похоже, и методика у них похожа. Много тактических занятий. Принципы игры примерно те же – организация действий команды, контроль мяча, переход из обороны в атаку.

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У Шевченко все очень наглядно. Готовится видео – специальная нарезка каких-то моментов. Шевченко объясняет, как нужно выполнять то или иное действие, и затем на примере видео показывает, как это делается. Или наоборот – иллюстрирует, как не надо делать.

Он в сборной не начальник, а скорее – наставник, старший брат. Нет никакой дистанции. Может сесть за стол с тобой, поговорить о том, о сем", – цитирует Матвиенко terrikon.com.