Матвієнко пояснив, у чому полягає різниця в роботі під керівництвом Фонсеки та Шевченка

Захисник Шахтаря і збірної України Микола Матвієнко порівняв головних тренерів донецького клубу і національної команди.

"З Фонсекою мені працюється добре. Він ставить зрозумілі завдання. Завжди говорить про необхідність поліпшити оборону – і я вважаю, що з його приходом Шахтар дійсно став краще захищатися. Я маю на увазі загальнокомандну оборону.

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Він людина без крайнощів. Діє розумно, застосовуючи різні методи впливу. Може і жорстко пройтися в роздягальні – але, коли потрібно, підкаже і поговорить відверто.

І Фонсека, і Шевченко – сучасні тренери, гру розуміють схоже, і методика у них схожа. Багато тактичних занять. Принципи гри приблизно ті ж – організація дій команди, контроль м'яча, перехід із оборони в атаку.

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У Шевченка все дуже наочно. Готується відео – спеціальна нарізка якихось моментів. Шевченко пояснює, як потрібно виконувати ту чи іншу дію, і потім на прикладі відео показує, як це робиться. Або навпаки – ілюструє, як не треба робити.

Він у збірній не начальник, а скоріше – наставник, старший брат. Немає ніякої дистанції. Може сісти за стіл з тобою, поговорити про те, про се", – цитує Матвієнка terrikon.com.