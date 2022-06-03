"Матвиенко обижается, что ему не дают "Льва матча": Ярмоленко призвал после Уэльса голосовать за защитника Шахтера
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пошутил по поводу результатов голосования за звание лучшего игрока матча против Шотландии.
"Что для меня означает болельщицкое признание? Конечно, это приятно. Спасибо всем, но для меня самое главное, чтобы моя команда победила. Мы это сделали. Я очень рад, что это удалось.
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У меня есть такая просьба от Николая Матвиенко, потому что он возмущен. Говорит: "Как бы я ни играл, все равно набираю максимум 2% голосов". Поэтому хочу попросить болельщиков, чтобы в следующей игре проголосовали за него. Он уже обижается, что ему не дают "Льва матча", – сказал Ярмоленко в комментарии "ВЗБІРНА".
Напомним, финальное сражение с Уэльсом за поездку на чемпионат мира в Катаре состоится в воскресенье, 5 июня.
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