"Что для меня означает болельщицкое признание? Конечно, это приятно. Спасибо всем, но для меня самое главное, чтобы моя команда победила. Мы это сделали. Я очень рад, что это удалось.

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У меня есть такая просьба от Николая Матвиенко, потому что он возмущен. Говорит: "Как бы я ни играл, все равно набираю максимум 2% голосов". Поэтому хочу попросить болельщиков, чтобы в следующей игре проголосовали за него. Он уже обижается, что ему не дают "Льва матча", – сказал Ярмоленко в комментарии "ВЗБІРНА".

Напомним, финальное сражение с Уэльсом за поездку на чемпионат мира в Катаре состоится в воскресенье, 5 июня.

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