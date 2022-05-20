Спортинг Канзас-Сити побеждал визави на домашнем поле, но на 90+5 минуте произошла мощная толкотня, которую спровоцировал автор двух голов Шаллой.

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Форвард умышленно жестко влетел в визави, когда тот пытался разыграть штрафной. В ответ нападающего мощно толкнул Эстевес. А в это время Фонтас в грубой форме пытался поднять соперника, на котором в первую очередь был зафиксирован фол. Все вышеупомянутые "разбойники" увидели перед собой красные карточки.