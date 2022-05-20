Матч МЛС завершился "парадом" красных карточек: видео драки после брутального фола
Встреча между Спортинг Канзас-Сити и Колорадо Рапидс имела неспокойное завершение. Утихомиривать игроков пришлось арбитру.
Спортинг Канзас-Сити побеждал визави на домашнем поле, но на 90+5 минуте произошла мощная толкотня, которую спровоцировал автор двух голов Шаллой.
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Форвард умышленно жестко влетел в визави, когда тот пытался разыграть штрафной. В ответ нападающего мощно толкнул Эстевес. А в это время Фонтас в грубой форме пытался поднять соперника, на котором в первую очередь был зафиксирован фол. Все вышеупомянутые "разбойники" увидели перед собой красные карточки.
Встречу команды доигрывали 9х9, ведь еще до потасовки Трасти (защитник Колорадо Рапидс) заработал две желтых. Победу со счетом 2:1 праздновали хозяева.