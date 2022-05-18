Вингер Чикаго Файр и сборной Швейцарии Джердан Шакири уверенно чувствует себя в американском чемпионате.

Бывший игрок Ливерпуля и Баварии стал самым высокооплачиваемым игроком МЛС, сообщает пресс-служба организации . Базовая зарплата Шакири составляет 7,35 млн долларов, а к концу сезона может вырасти до 8,15 млн.

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По размеру зарплаты Джердан установил новый рекорд, обойдя Златана Ибрагимовича, который в сезоне 2019 года зарабатывал 7,2 млн. Сейчас в первую тройку вошли Хавьер Чичарито (Лос-Анджелес Гэлакси) и Гонсало Игуаин (Интер Майами). Весь рейтинг выглядит так:

Напомним, 30-летний Шакири перебрался в Чикаго Файр зимой из Лиона. За новый коллектив он уже успел провести девять матчей и отличиться двумя голами и ассистом. Его контракт рассчитан до конца 2024 года.