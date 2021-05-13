Лиссабонский Спортинг впервые за 19 лет завоевал золотые медали чемпионата Португалии.

Роналду будет настаивать на уходе из Ювентуса при одном условии

Этой новости несказанно обрадовалась мать Криштиану Роналду – Мария Долореш Авейру. Женщина, несмотря на свой возраст, в компании друзей танцевала, празднуя триумф любимой команды.

Напомним, Спортинг был первым клубом Криштиану, из которого его забрал Алекс Фергюсон в Манчестер Юнайтед.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом