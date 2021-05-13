Мать Роналду неистово праздновала чемпионство своего любимого клуба
06:00 - Читати українською
Мария Долореш Авейру является ярой фанаткой лиссабонского Спортинга.
Лиссабонский Спортинг впервые за 19 лет завоевал золотые медали чемпионата Португалии.
Роналду будет настаивать на уходе из Ювентуса при одном условии
Этой новости несказанно обрадовалась мать Криштиану Роналду – Мария Долореш Авейру. Женщина, несмотря на свой возраст, в компании друзей танцевала, празднуя триумф любимой команды.
Напомним, Спортинг был первым клубом Криштиану, из которого его забрал Алекс Фергюсон в Манчестер Юнайтед.
Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом
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