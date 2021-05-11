36-летний португалец попросит уйти из Ювентуса, если коллектив не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона, информирует talkSPORT со ссылкой на Фабрицио Романо.

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Ювентус недавно уступил Милану (0:3) и опустился на 5 строчку турнирной таблицы Серии А. Такая перспектива не радует Криштиану, ведь он впервые за 18 лет может не сыграть в самом престижном турнире. Именно поэтому CR7 размышляет о потенциальном уходе.

Правда, по информации источника, лидер "Старой синьойоры" может получить неожиданные трудности в поисках нового клуба из-за зарплаты. В туринском клубе он получает около 31 миллиона евро в год.

К слову, в СМИ в последнее время увеличилось количество слухов об уходе Роналду из Ювентуса. Претендентами на игрока называли Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед и даже Спортинг. Контракт форварда с "бьянконери" рассчитан до следующего лета.

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