Аталанта официально подтвердила подписание 30-летнего боснийца. Условия контракта не разглашаются.

Марсель объявил о первом летнем новичке – Малиновский получил звездного партнера

Колашинац прошел обратный путь Руслана Малиновского. Правда, Марсель заплатил Аталанте за украинца более 10 млн евро, а Сеад едет в Бергамо свободным агентом. Французский клуб серьезно пожалел, что в свое время подписал экс-защитника Арсенала всего на полтора года.

За такое короткое время Колашинац по прозвищу "Танк" стал настоящим лидером Марселя – всего 58 матчей, 4 гола и 2 ассиста. Босниец уже поиграл в Германии, Англии и Франции, а теперь на очереди Италия.

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