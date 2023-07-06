Марсель "отблагодарил" Аталанту за Малиновского – ключевой игрок французов бесплатно перешел в Бергамо
Защитник Сеад Колашинац пополнил свою коллекцию европейских топ-чемпионатов.
Аталанта официально подтвердила подписание 30-летнего боснийца. Условия контракта не разглашаются.
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Колашинац прошел обратный путь Руслана Малиновского. Правда, Марсель заплатил Аталанте за украинца более 10 млн евро, а Сеад едет в Бергамо свободным агентом. Французский клуб серьезно пожалел, что в свое время подписал экс-защитника Арсенала всего на полтора года.
За такое короткое время Колашинац по прозвищу "Танк" стал настоящим лидером Марселя – всего 58 матчей, 4 гола и 2 ассиста. Босниец уже поиграл в Германии, Англии и Франции, а теперь на очереди Италия.
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