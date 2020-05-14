Марсель близок к отставке спортивного директора Субисарреты – Виллаш-Боаш тоже в зоне риска

Французский Марсель вошел в турбулентный период. Боссы провансальцев вскоре могут принять несколько судьбоносных решений.

Спортивный директор Олимпика Андони Субисаррета в скором времени досрочно покинет Велодром, сообщает L'Equipe.

Виллаш-Боаш может возглавить Ньюкасл

Функционер имеет еще год по контракту с Марселем, но давно попал в немилость руководства. В течение сезона 2019/20 от отставки легендарного испанца спасали хорошие отношения с главным тренером Андре Виллаш-Боашем. Именно Субисаррета и пригласил португальца во Францию.

Теперь, однако, до отъезда из Марселя близок и сам Виллаш-Боаш. Кризис, вызванный пандемией коронавируса и досрочным завершением чемпионата, заставляет боссов Олимпика урезать бюджет. В свою очередь португальский специалист хочет иметь конкурентоспособную команду в новом сезоне.

К слову, Марсель неожиданно уверенно финишировал 2-м в сезоне 2019/20 французской Лиги 1 и пробился в групповой этап ЛЧ на следующий год.

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