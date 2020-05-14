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Марсель близький до відставки спортивного директора Субісаррети – Віллаш-Боаш теж у зоні ризику

14 травня 22:28 237 Читать на русском
Марсель близький до відставки спортивного директора Субісаррети – Віллаш-Боаш теж у зоні ризику
Субісаррета і Віллаш-Боаш / RMC Sport

Французький Марсель увійшов у турбулентний період. Боси провансальців незабаром можуть ухвалити кілька доленосних рішень.

Спортивний директор Олімпіка Андоні Субісаррета невдовзі достроково покине Велодром, повідомляє L'Equipe.

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Функціонер має ще рік за контрактом із Марселем, але давно потрапив у немилість керівництва. Упродовж сезону 2019/20 від відставки легендарного іспанця рятували добрі взаємини з головним тренером Андре Віллашем-Боашем. Саме Субісаррета і запросив португальця до Франції.

Тепер, однак, до від'їзду з Марселя близький і сам Віллаш-Боаш. Криза, спричинена пандемією коронавірусу та достроковим завершенням чемпіонату, змушує босів Олімпіка врізати бюджет. Натомість португальський фахівець прагне мати конкурентоздатну команду в новому сезоні.

До слова, Марсель несподівано впевнено фінішував 2-м у сезоні 2019/20 французької Ліги 1 та пробився до групового етапу ЛЧ на наступний рік.

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Теги
Марсель Марсель Франція Андоні Субісаррета Андре Віллаш-Боаш Андре Віллаш-Боаш
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