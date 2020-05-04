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Виллаш-Боаш может возглавить Ньюкасл

18:48 48 Читати українською
Виллаш-Боаш может возглавить Ньюкасл
Андре Виллаш-Боаш / AFP

Наставник марсельского Олимпика Андре Виллаш-Боаш стал очередным претендентом на пост главного тренера английского Ньюкасла.

Португальский специалист может оформить неожиданное возвращение в АПЛ, утверждает Foot Mercato.

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Виллаш-Боаш стал новым кандидатом на пост главного тренера Ньюкасла. "Сороки" вскоре перейдут под управление инвестиционного фонда во главе с аравийскими владельцами. Это расширит финансовые возможности тайнсайдцев, что требует поиск звездного тренера. Ранее фаворитом на должность тренера Ньюкасла считался Маурисио Почеттино.

Сезон 2019/20 Андре Виллаш-Боаш провел во главе французского Марселя и финишировал с провансальцами на 2-м месте Лиги 1. Свою тренерскую карьеру он начал ассистентом Жозе Моуринью, а затем самостоятельно работал с Академикой, Порту, Челси, Тоттенхэмом, Зенитом и Шанхаем СИПГ.

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Англия Андре Виллаш-Боаш Андре Віллаш-Боаш Ньюкасл Ньюкасл Марсель Марсель
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