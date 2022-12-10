Марокко зустрічається з Португалією в рамках 1/4 фіналу ЧС-2022. Шукайте посилання на онлайн-трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".

Матч Марокко – Португалія розпочнеться о 17:00 за київським часом. Це третій поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2022, переможець якого у півфіналі зіграє з сильнішим у парі Англія – Франція. У 1/8 доля команд склалася по-різному. Марокко створили сенсацію, вибивши Іспанію в серії післяматчевих пенальті, а Португалія знищила збірну Швейцарії з рахунком 6:1.

Марокко – Португалія: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2022

Пряма трансляція матчу лише доступна на сервісі MEGOGO. Суспільне покаже гру в записі. Стежити за основними подіями гри Марокко – Португалія можна в розширеному текстовому онлайні "Футбол 24".

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Стартові склади:

Марокко: Буну – Хакімі, Саїсс, Ель-Ямік, Мазрауї – Унаї, Амрабат, Амалла – Зієш, Ен-Несірі, Буфаль

Португалія: Кошта – Далот, Пепе, Діаш, Геррейро – Б. Сілва, Невеш, Отавіо – Фернандеш – Феліш, Рамуш