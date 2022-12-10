Сборная Марокко поборется с Португалией за право сыграть в полуфинале чемпионата мира-2022. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира 2022, 1/4 финала

10 декабря, 17:00, г. Доха, стадион "Аль тумама"

Главный арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Сборная Марокко организовала пока что главную сенсацию ЧМ-2022, выбив Испанию уже на стадии 1/8 финала. "Фурии Рохи" прогнозировали минимум серебряные медали (и то это признали бы неудачей), однако в матче против "атласских львов" гранд почти ничего и не создал, вылетев в серии пенальти. Можно, конечно же, списать эти проблемы на трусливую ватокатскую тактику Луиса Энрике, однако 50% успеха африканцев точно основывается на шикарной подготовке подопечных Валида Реграри.

Между прочим, он ничего особенного под испанцев и не готовил. Марокко сыграло в свой привычный закрытый футбол, выстраивая компактный блок с минимальным пространством между линиями. Кроме того, нападающий Эн-Несири в тандеме с опорником Амрабатом перекрыл кислород Бускетсу. Контратакующая игра базировалась на фланговых открываниях.

Можно сказать, что это типичный starter pack для любого "автобуса". Действительно, африканцы не создают тактической революции, однако они чрезвычайно эффективны в своей игре без мяча. Команда держит в прямом смысле идеальные дистанции между футболистами в блоке, да ещё и выходит из-под прессинга сугубо через пас, привлекая к этому голкипера. Как следствие, Марокко наиграло всего на 2,2 ожидаемых пропущенных гола, не пропустив ни одного – и это в матчах против Хорватии, Бельгии, Канады и Испании!

Впрочем, у Марокко есть уязвимости. В частности, игра нападающего по опорнику соперника хоть и приносит дивиденды, однако оставляет без давления защитников – они могут смело продвигать мяч. Под прессингом также возникают определенные проблемы.

В конце концов, как и любой андердог, Марокко зависит от кадровой ситуации. А здесь не все в порядке – под вопросом участие ключевых центрбеков (Саисса и Агерда).

В португальской же сборной произошла революция. Фернанду Сантуш сбросил короля Роналду с трона, оставив его в запасе на матч 1/8 финала против Швейцарии. Партнеры же развили успех, устроив разгром со счетом 6:1 – причем Гонсалу Рамуш, заменив КР7, оформил хет-трик и отдал ассист.

СМИ сообщают, что Роналду был разгневан, хотя во время игры он этого не показывал, да и тренировался в общей группе. Сам Фернанду Сантуш на вопрос о реакции Криша ответил, что отправит домой любого футболиста, который будет доволен сидеть в запасе на чемпионате мира. Так или иначе, сейчас в воздухе повисла интрига – не прогнется ли тренер под авторитетом легенды, вернув "семерку" в старт?

Объективно говоря, нынешний Роналду со своим одним голом на катарском Мундиале почти не нужен "селесао". С ним в основе Португалия выглядела перспективной, но дико разбалансированной командой с хаотичным футболом. Целостной картины пиренейцы на поле не демонстрировали, что вылилось в очень тяжелые матчи в группе. Только высокий индивидуальный класс вытащил сборную в плей-офф.

Без Роналду же Португалия превращается в очень агрессивную и быструю машину. Выборка матчей без него очень мала, однако контраст слишком велик. Можно, конечно, списать разгром Швейцарии на неудачное решение Мурата Якисна прессинговать персонально, но этот факт не столь важен – он просто помог "селесао".

Ключевым фактором успеха в 1/8 финала стало существенное повышение интенсивности работы без мяча на чужой трети. Рамуш выполняет ровно в 2,5 раз больше выдвижений против игроков без мяча и покрывает вдвое более высокую дистанцию на скорости 5,5 км/ч. Гонсалу чрезвычайно полезен в прессинге и чтении игры.

Нужен ли он сегодня против компактного блока? Посмотрим. Учитывая определенные проблемы марокканцев под давлением у своих ворот, выход Рамуша кажется очень вероятным – а вот травмированные Данилу Перрейра и Нуну Мендеш точно не сыграют из-за травм.

Ориентировочные составы на матч Марокко – Португалия

Марокко: Буну – Хакими, Саисс, Эль-Ямик, Мазрауи – Унаи, Амрабат, Амалла – Зиеш, Эн-Несири, Буфаль

Португалия: Кошта – Канселу, Пепе, Диаш, Геррейро – Б. Силва, Невеш, Карвалью – Фернандеш – Фелиш, Рамуш

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Трудно делать прогнозы на этот матч. Португалия без Роналду выдала ураганный атакующий матч – но это только один матч. К тому же, неизвестно, выйдет ли Роналду и если нет – сработает ли появление Рамуша столь же эффективно, как в 1/8 финала?

Марокко вновь выстроит компактный блок, который придется долбить на протяжении игры. Именно поэтому большого количества моментов и голов мы не ждем. Но способны ли "атласские львы" на еще одно чудо, учитывая пробоины в центре обороны, однообразную тактику и истощение в поединке с Испанией (португальцы играли на 30 минут меньше)?

Та же Фурия Роха вполне могла вырвать победу над уставшими марокканцами, поэтому мы рискнем поставить на Португалию. В еще одну сенсацию в четвертьфинале почему-то не верится, но это очень неочевидная ставка. Никто не удивится, если Марокко снова пройдет дальше.