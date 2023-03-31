Марокканский футболист попал в ужасное ДТП – автомобиль насквозь пробил стену, игрок чудом выжил
Полузащитник Левена Софьян Кийин чуть не попрощался с жизнью.
Марокканский игрок Левена родился в рубашке. Он чудом выжил в страшном ДТП. Как сообщает Dhnet, авария произошла в четверг вечером, 30 марта.
"Супряга ударилась лицом в подушку безопасности": журналист раскрыл детали ДТП с участием форварда Динамо
Автомобиль Кийина врезался в кольцо, которое послужило трамплином. Транспортное средство взлетело на несколько метров на невероятной скорости, сделало сальто в воздухе, а затем пробило стену спортивного комплекса. Свидетели с места происшествия отмечают, что 25-летний футболист двигался с превышением скорости.
Пока жизни Софьяна Кийина ничего не угрожает. Марокканец получил несколько переломов и остается под наблюдением врачей.
Невечно молодые и вечно пьяные – легенды, которых победил алкоголь