Півзахисник Левена Соф'ян Кіїн ледве не попрощався с життям.

Марокканський гравець Левена народився у сорочці. Він дивом вижив у страшній ДТП. Як повідомляє Dhnet, аварія сталася в четвер ввечері, 30 березня.

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Автомобіль Кіїна врізався в кільце, яке послужило трампліном. Транспортний засіб злетів на кілька метрів на неймовірній швидкості, зробив сальто в повітрі, а потім пробив стіну спортивного комплексу. Свідки з місця подій зазначають, що 25-річний футболіст рухався з перевищенням швидкості.

El momento del grave accidente de Sofian Kiyine

ALLAH Y CHAFIH ?pic.twitter.com/EU8nx5v6pa — Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) March 30, 2023

Наразі життю Соф'яна Кіїна нічого не загрожує. Марокканець отримав кілька переломів та залишається під наглядом лікарів.

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