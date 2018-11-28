Шахтер повторил собственный антирекорд по количеству пропущенных мячей на групповом этапе Лиги чемпионов

Шахтер в драматичном поединке вырвал победу над Хоффенхаймом со счетом 3:2 в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

Во время матча с Хоффенхаймом Шахтер пропустил 14 и 15 голы на групповом этапе Лиги чемпионов. 9 раз забитые мячи в ворота "горняков" праздновал Манчестер Сити, 4 гола забил Хоффенхайм и еще 2 – Лион, сообщает Tribuna.

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Последний раз 15 голов на групповом этапе дончане пропускали в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2000/01. Тогда Шахтер выступал вместе в группе с Арсеналом, Спартой и Лацио. "Горняки" набрали 6 очков и финишировали на 3 месте в своем квартете.

Напомним, донецкий Шахтер в фантастическом матче вырвал победу над Хоффенхаймом и решит судьбу путевки в плей-офф Лиги чемпионов в матче против Лиона.

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