"Я защищал цвета сборной Украины с открытым сердцем. Я очень привязан к украинскому народу. Чувствую любовь к болельщикам, игрокам и людям, с которыми я работал и жил.

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Игра за сборную Украины была для меня способом отплатить за их любовь ко мне. Иметь возможность быть в поле, представляя каждого из них. Бороться за них. Я многому научился у украинцев. Быть там – это было фантастическим событием в моей жизни", – цитирует Марлоса сайт Атлетико Паранаэнсе, к которому присоединился полузащитник.

Напомним, в 2017 году Марлос получил украинское гражданство и успел провести 27 матчей за сборную.

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