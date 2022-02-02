"Я захищав кольори збірної України із відкритим серцем. Я дуже прив'язаний до українського народу. Відчуваю любов до вболівальників, гравців та людей, з якими я працював і жив.

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Гра за збірну України була для мене способом відплатити за їхню любов до мене. Мати можливість бути на полі, представляючи кожного з них. Боротися за них. Я багато чого навчився в українців. Бути там – це було фантастичною подією у моєму житті", – цитує Марлоса сайт Атлетіко Паранаенсе, до якого приєднався півзахисник.

Нагадаємо, у 2017-му Марлос отримав українське громадянство та встиг провести 27 матчів за збірну.

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