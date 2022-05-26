Защитник Шахтера Марлон не скрывает, что у него есть шанс вернуться на родину.

Есть интерес от Атлетико Минейро, Фламенго и Интернасьонала, о чем сам 26-летний центрбек сообщил в подкасте Fora do Jogo.

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Летом прошлого года Шахтер заплатил Сассуолло за Марлона 12 млн евро. Бразилец сразу стал лидером обороны "горняков", наиграв 22 матча за половину сезона. Контракт защитника рассчитан до июня 2026 года, однако война вынуждает дончан отпускать своих легионеров в другие клубы.

Добавим, что Интернасьонал уже имеет в своем составе трех экс-игроков Шахтера – Витао, Алана Патрика и Тайсона.

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