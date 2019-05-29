Маркиньос Сиприано заинтересовал лиссабонский Спортинг

Полузащитник Шахтера Маркиньос Сиприано попал в сферу интересов португальского Спортинга.

Лиссабонский Спортинг готов сделать предложение о годичной аренде полузащитника Шахтера Маркиньоса Сиприано, сообщает A Bola.

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Кроме Спортинга, на Сиприано также претендуют и другие португальские клубы – Витория Гимараеш и Белененсеш.

Напомним, Маркиньос Сиприано перешел в Шахтер из Сан-Паулу летом 2018 года. Бразилец сыграл лишь 22 минуты за весь сезон в составе "горняков" из-за тяжелой травмы.

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