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Лига чемпионов 2019/20: Шахтер попал во вторую корзину при жеребьевке группового турнира

13:26 156 Читати українською
Лига чемпионов 2019/20: Шахтер попал во вторую корзину при жеребьевке группового турнира
ФК Шахтер / фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер узнал, в который корзину попадет при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов 2019/20.

В одну корзину с Шахтером также попали Атлетико, Реал, Наполи, Боруссия Д, неудачник финала Лиги чемпионов Тоттенхэм/Ливерпуль, и Порту (если пройдет в групповой этап через квалификацию), передает официальный сайт УЕФА.

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В первую корзину попали Барселона, ПСЖ, Ювентус, Бавария, Манчестер Сити, победитель финала Лиги Европы Челси/Арсенал и победитель финала Лиги чемпионов Тоттенхэм/Ливерпуль.

В третьей корзине оказались Интер, Зальцбург, Валенсия, Байер, Бенфика, Лион/Аякс.

Четвертая корзина: Генк, Лейпциг, Аталанта, Лилль, Галатасарай. Остальные участники корзин определятся после проведения квалификации.

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Шахтер Шахтер Лига чемпионов жеребьевка Жеребьевка ЛЧ
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