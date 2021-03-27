"Мы играем дома. Эти команды (Финляндия и Казахстан – прим.) мы должны обыгрывать, хотя финны в последнее время прибавили серьезно. Я думаю, у сборной Украины будет совсем другая тактика. Нужно атаковать, нужно прессинговать на чужой половине поля. Это уже совсем другой футбол.

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Я надеюсь, что у нас есть футболисты, которые могут сильно сыграть индивидуально. Думаю, что в составе будут какие-то изменения. Возможно, Марлос появится, потому что у него индивидуальное мастерство на высоком уровне. Украине нужны такие игроки. Зинченко плюс Малиновский. Я не знаю, в каком состоянии Цыганков", – резюмировал Маркевич в эфире Футбол News.

К слову, противостояния с финнами и казахами состоится на НСК Олимпийский 28 и 31 марта соответственно. Оба матча начнутся в 21:45.

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