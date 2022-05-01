"Шотландские сборники выступают в сильных чемпионатах, опыт у них солидный, но футболисты не роботы и к лету усталость где-то скажется. Конечно, и у нас есть ребята, которые играют в Европе, но в тоже время динамовцы и горняки не обременены соревновательным периодом. Так что здесь многое будет зависеть от тренерского штаба нашей команды, как он подведет коллектив к этому противостоянию. И очень важно, чтобы все лидеры сборной Украины были здоровы.

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Лично я считаю, что у нас команда сильнее шотландской, даже несмотря на нынешнюю ситуацию, в которой оказался отечественный футбол. Надо просто выйти и сыграть, как мы умеем.

Хватит ли физической готовности подопечным Александра Петракова? Посмотрим. Опять же, здесь важно, чтобы наставники сборной хорошо сработали. Вроде времени много, но его и немного. На мой взгляд, в поединке с Шотландией очень серьезно нужно отнестись к стандартным положениям, особенно возле наших ворот. Практически вся игра соперника строится на силовой борьбе, верховых передачах, стандартах. А у нас с этим ситуация обстоит не лучшим образом. Пока я уверен в одном, что наша команда выйдет на эту игру с сильными эмоциями, но как все сложится, увидим", – сказал Маркевич в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины полуфинальный поединок с Шотландией проведет 1 июня. Триумфатор этого противостояния встретится с Уэльсом четырьмя днями позже. В течение мая команда Петракова проведет несколько спаррингов – одним из соперников станет менхенгладбасская Боруссия.

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