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Маркевич объяснил, почему украинские футболисты едут играть в европейские чемпионаты

19 октября 11:21 332 Читати українською
Маркевич объяснил, почему украинские футболисты едут играть в европейские чемпионаты
Мирон Маркевич / Футбол 24

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился впечатлениями от игры "сине-желтых" в Лиге наций.

"Занять первое место в группе – это всегда шаг вперед.Та и сама игра у команды получилась цельной. Девять очков из девяти возможных красноречиво говорят сами за себя. Сборная Украины по праву стала сильнее команды Чехии и Словакии. сейчас все идет вверх. Хотя пока есть проблемы в обороне, поскольку у своих ворот мы позволяем сопернику слишком много.

"Я продовжив контракт з ФФУ", – Маркевич розповів, чому наразі не очолить Динамо або Шахтар

На сегодняшний день уровень украинского первенства оставляет желать лучшего, поэтому многие наши футболисты поехали выступать в европейские чемпионаты. И этот фактор тоже подтверждает силу нашей национальной команды. Хочется, чтобы в перспективе и с чемпионата Украины для наставников сборной был больший выбор исполнителей.

Но в целом скажу так – тренерский штаб сборной Украины выполнил качественную работу. У нас в команде достаточно молодых исполнителей, которые неплохо себя зарекомендовали, поэтому перспективу сборной видно невооруженным глазом", – передает слова Маркевича ФФУ.

"На атаку наші грають добре, а от в обороні…". Мирон Маркевич – про матч Україна – Чехія

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Сборная Украины Мирон Маркевич
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