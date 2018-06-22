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Маркес: Это наверняка будет мой последний чемпионат мира

18 июня 00:55 147 Читати українською
Маркес: Это наверняка будет мой последний чемпионат мира
Рафа Маркес / Фото: социальные сети

Мексиканский защитник Рафа Маркес поделился впечатлениями от победы над Германией.

"Это точно будет мой последний чемпионат мира, так что я счастлив, что он так для меня начался.

Германия – Мексика – 0:1 – видео гола и обзор матча

Конечно, личные рекорды – это замечательно, но важнее вписать имя команды в историю на этом турнире. Я старался не думать, что это мой пятый чемпионат мира, я думал, как помочь команде.

Конечно, это очень важный триумф для нашей сборной, историческая победа. Это большая победа, отличный результат, мы им очень довольны. Но надо идти шаг за шагом и готовиться к следующим играм.

Мы хотим стать первыми в нашей группе, но понимаем, что просто нам не будет. Для нас, как для игроков, выступать за сборную - это одна из самых важных вещей в жизни", – передает слова футболиста Р-Спорт.

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Германия
Матч окончен
0 : 1
Мексика
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