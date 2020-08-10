Мариуполь одержал первую победу под руководством Остапа Маркевича

Контрольный матч.
Мариуполь – Яруд – 2:1
Голы: Кащук, 10, Быков, 22 – Соловьев, 64
Мариуполь открыл счет на 10 минуте, когда Кащук ворвался в штрафную клуба и элегантно переиграл голкипера. Азовцы имели еще несколько убийственных моментов (о чем свидетельствуют два попадания в стойку), и удвоили преимущество благодаря забитому мячу Быкова.
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Во втором тайме Маркевич полностью сменил состав. Возможно, именно этим воспользовался Яруд, отквитав один гол после углового, однако это не помешало подопечным Остапа Мироновича одержать победу.
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