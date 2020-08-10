toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ДИНАМО КИЕВ ЮВЕНТУС ТРАНСФЕРЫ

Мариуполь одержал первую победу под руководством Остапа Маркевича

09:21 - Читати українською
Мариуполь одержал первую победу под руководством Остапа Маркевича
Товарищеский матч Мариуполя / фото ФК Мариуполь

Мариуполь провел первый контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону.

Контрольный матч.

Мариуполь – Яруд – 2:1

Голы: Кащук, 10, Быков, 22 – Соловьев, 64

Мариуполь открыл счет на 10 минуте, когда Кащук ворвался в штрафную клуба и элегантно переиграл голкипера. Азовцы имели еще несколько убийственных моментов (о чем свидетельствуют два попадания в стойку), и удвоили преимущество благодаря забитому мячу Быкова.

Мариуполь подписал восьмого игрока Шахтера в течение недели

Во втором тайме Маркевич полностью сменил состав. Возможно, именно этим воспользовался Яруд, отквитав один гол после углового, однако это не помешало подопечным Остапа Мироновича одержать победу.

"Я дорікнув Луческу і втратив місце у заявці": він грав за Шахтар та Динамо, допомагав легенді МЮ, писав історію ЧС-2006

blog_ava
Нагельсманн: Я отклонил предложение Реала
07:30
736
Теги
Мариуполь Мариуполь Остап Остап Маркевич
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
27
мин
Интер
22:00
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?