Маріуполь здобув першу перемогу під керівництвом Остапа Маркевича

Маріуполь провів перший контрольний поєдинок в рамках підготовки до нового сезону.

Контрольний матч.

Маріуполь – Яруд – 2:1

Голи: Кащук, 10, Биков, 22 – Соловйов, 64

Маріуполь відкрив рахунок на 10 хвилині, коли Кащук увірвався до штрафного клубу та елегантно переграв голкіпера. Азовці мали ще кілька вбивчих моментів (про що свідчать два влучання в стійку), та подвоїли перевагу завдяки забитому м'ячу Бикова.

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В другому таймі Маркевич повністю змінив склад. Можливо, саме цим скористався Яруд, відквитавши один гол після кутового, однак це не завадило підопічним Остапа Мироновича здобути перемогу.

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