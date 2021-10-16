Мариуполь – Металлист 1925

Мариуполь после первой трети чемпионата стал одним из главных претендентов на вылет из УПЛ с последнего места. За 10 туров азовцы набрали лишь 4 очка, одержав всего одну победу над кризисным Колосом – и это ещё полбеды. В начале сезона можно было говорить, что подопечным Остапа Маркевича немного не везёт (чего только 3:4 против Зари стоят), однако в последних турах коллектив просто начал разваливаться. В лучшем случае, его хватало на один тайм более-менее конкурентного футбола, а поражение от Руха в последнем матче вообще шокировало грубостью ошибок.

И вот такому разбалансированному Мариуполю сегодня будет противостоять один из самых интересных новичков за последние годы. Металлист 1925, в отличие от большинства выходцев из ПФЛ, пытается демонстрировать игру от владения, стараясь заходить в штрафную через комбинации и удерживая довольно высокий, как для дебютанта УПЛ, темп передач. Валерий Кривенцов ставит своим подопечным современную атакующую модель, хотя и в обороне они действовали неплохо.

При этом "жёлто-синие" начали давать результат. Харьковчане в последних двух турах сумели победить Десну в Чернигове и уверенно прибили Минай, а до того была нулевая ничья с неудобным для соперников Рухом. Также следуют упомянуть симпатичные поединки с Динамо и Шахтером, а несправедливость поражения от СК Днепр-1 признали даже сами днепровцы. Словом, Металлист 1925 выглядит крепким орешком – а для Мариуполя он вообще является грозной силой.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чоботенко – Пономарь, Жичиков

Дисквалифицированы: Шостак (Мариуполь)

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Металлист 1925

Мариуполь: Кудрик – Меличенко, Босанчич, Мампаси, Стасюк – Чех, Спировски – Очеретько, Мишнёв, Топалов - Кулаков

Металлист 1925: Сидоренко – Фабинью, Ткачук, Шершень, Западня – Габелок – Протасов, Крыськив, Голодюк, Батюшин – Марлисон

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Марипуоль после серии неудач обязан завестись, но это должно было произойти ещё в матче с Рухом. Как показывает опыт последних туров, азовцев не хватает больше, чем на один тайм конкурентной борьбы, а само содержание игры подопечных Остапа Маркевича оставляет желать лучшего. Металлист 1925 по всем параметрам сильнее, поэтому стоит поставить на победу харьковчан.

СК Днепр-1 – Колос

Противостояние СК Днепра-1 и Колоса стало классикой УПЛ. "Спортклубовцы" всегда считались фаворитами, однако на протяжении последних двух лет им не удаётся победить "хлеборобов" – ковалёвцы в позапрошлом сезоне устроили два разгрома (4:0, 4:1), а в предыдущем чемпионате выиграли на выезде и расписали ничью дома. При этом одна из побед случилась в матче плей-офф за еврокубки. К этому следует добавить ряд мелких скандалов – чего только стоит перформанс Селезнёва на Днепр Арене прошлой осенью.

Словом, противостояние крутое. Правда, сегодня градус напряжения может оказаться меньшим, ведь Колос далёк от оптимальной формы. После ухода Руслана Костышина ковалёвцы провели четыре поединка, уступив Мариуполю и Ворскле и переиграв Ингулец с Черноморцем – причем лишь во встрече с петровцами футбол "хлеборобов" показался убедительным. Подопечные Сергея Кузнецова выглядят очень нестабильно – впрочем, они играют гораздо перспективнее, чем в начале чемпионата.

Сейчас СК Днепр-1 выступает реальным фаворитом как по статусу, так и по игре. От "спортклубовцев" в текущем сезоне ожидали борьбы за "бронзу" – и статистически подопечные Игора Йовичевич ведут её довольно успешно. До третьего места не хватает всего двух очков, а по ожидаемым показателям "жёлто-чёрные" лишь немного уступают третьей команде (Заре). Впрочем, на футбольном поле ситуация не такая симпатичная.

Днепровцы не победили ни одного из прямых конкурентов в битве за медали, расписав ничью с Ворсклой, проиграв Десне и потерпев домашний разгром от Зари. Дать бой грандам также не удалось. Что хуже всего, более слабые соперники тоже имеют шансы в матчах против СК Днепр-1 – Металлист 1925 не заслужил на своё поражение от "жёлто-черных", а Львов в последнем туре удалось прибить лишь благодаря случайному голу Довбика и везению у своих ворот во втором тайме .

Подопечным Игора Йовичевича не хватает психологической стабильности. У них слишком много необязательных ошибок. Клуб в отчаянии даже нанял польских спортивных психологов, надеясь на их ментальные тренировки – может, именно этого команде и не хватало. Так или иначе, а допускать осечку с Колосом недопустимо ни по турнирным, ни по личным соображениям.

Кадровая ситуация

Травмированные: Волынец (Колос)

Дисквалифицированы: Когут (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Колос

СК Днепр-1: Юрчук – Кравченко, Сваток, Монте, Дубинчак – Пихалёнок, Игнатенко – Назаренко, Ди Франко, Гуцуляк – Довбик

Колос: Фесюн – Новак, Петров, Черноморец – Ильин, Богданов, Милько, Сакив – Чурко, Лысенко, Костышин

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Трудно делать прогнозы на матчи СК Днепр-1. По качеству состава и тактическими возможностями этот коллектив, как минимум, не уступает ни одному середняку. Возможно, это вообще лучший из середняков, но на поле показать всю свою мощь коллективу удаётся не всегда. "Спортклубовцы" выглядят слишком нестабильно, а зависимость от настроения Довбика уже начинает пугать.

Не менее трудно делать прогнозы касательно Колоса. С волевыми качествами у ковалёвцев дела пошли в гору, однако в игровом плане команда кажется очень сырой. Особенно неубедительно она выглядела в матчах против сильных середняков (Ворсклы и Александрии) – там было зафиксировано два домашних поражения, причём полтавчане почти ничего не позволили сопернику. Это – очень серьёзный сигнал, поэтому сегодня можно рискнуть, поставив на победу СК Днепр-1.

Петракову и сборной Украины мешает неожиданная проблема, Динамо и Шахтер получили одну цель, а Вернидуб "вакцинировался"