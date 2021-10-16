Маріуполь – Металіст 1925

Маріуполь після першої третини чемпіонату став одним із головних претендентів на виліт з УПЛ з останнього місця. За 10 матчів азовці набрали лише 4 очки, здобувши всього одну перемогу над кризовим Колосом – і це ще півбіди. На початку сезону можна було говорити, що підопічним Остапа Маркевича трішечки не щастить (чого лишень 3:4 проти Зорі коштують), однак в останніх турах колектив просто почав розвалюватись. В кращому випадку, його вистачало на один тайм більш-менш конкурентного футболу, а поразка від Руха в останньому турі взагалі шокувала грубістю помилок.

І ось такому розбалансованому Маріуполю сьогодні буде протистояти один з найцікавіших новачків за останні роки. Металіст 1925, на відміну від більшості вихідців з ПФЛ, намагається демонструвати гру від володіння, стараючись заходити в карний майданчик через комбінації та тримаючи доволі високий, як для дебютанта УПЛ, темп. Валерій Кривенцов ставить своїм підопічним сучасну атакувальну модель, хоча і в обороні вони діяли непогано.

При цьому "жовто-сині" почали давати результат. Харків'яни в останніх двох турах зуміли перемогти Десну у Чернігові й прибили Минай, а до того була нічия з незручним для суперників Рухом. Також варто згадати симпатичні поєдинки з Динамо й Шахтарем, а несправедливість поразки від СК Дніпро-1 визнали навіть самі дніпровці. Словом, Металіст 1925 виглядає міцним горішком – а для Маріуполя він взагалі є грізною силою.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чоботенко – Пономар, Жичиков

Дискваліфіковані: Шостак (Маріуполь)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Металіст 1925

Маріуполь: Кудрик – Меліченко, Босанчіч, Мампасі, Стасюк – Чех, Спіровскі – Очеретько, Мишньов, Топалов – Кулаков

Металіст 1925: Сидоренко – Фабінью, Ткачук, Шершень, Западня – Габелок – Протасов, Криськів, Голодюк, Батюшин – Марлісон

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Маріпуоль після серії невдач зобов'язаний завестись, однак це повинно було статись ще у матчі з Рухом. Як показує досвід останніх турів, азовців не вистачає більше, ніж на один тайм конкурентної боротьби, а сам зміст гри підопічних Остапа Маркевича залишає бажати кращого. Металіст 1925 за всіма параметрами сильніший, тож варто поставити на перемогу харків'ян.

СК Дніпро-1 – Колос

Протистояння СК Дніпра-1 і Колоса стало класикою УПЛ. "Спортклубівці" завжди вважалися фаворитами, однак вже протягом двох років їм не вдається перемогти "хліборобів" – ковалівці у позаминулому сезоні влаштували два розгроми (4:0, 4:1), а в попередньому чемпіонаті виграли на виїзді й розписали нічию на своєму полі. При цьому одна із звитяг сталася в матчі плей-офф за єврокубки. До цього слід додати ряд дрібних скандалів – чого тільки коштує перформанс Селезньова на Дніпро Арені..

Словом, протистояння круте. Щоправда, сьогодні градус напруги може виявитись меншим, адже Колос далекий від оптимальної форми. Після відходу Руслана Костишина ковалівці провели чотири поєдинки, поступившись Маріуполю й Ворсклі та перегравши Інгулець з Чорноморцем – причому лише у зустрічі з петровцями футбол "хліборобів" виглядав переконливо. Підопічні Сергія Кузнєцова виступають вкрай нестабільно – втім, вони грають набагато перспективніше, ніж на початку чемпіонату.

Зараз СК Дніпро-1 виступає реальним фаворитом як за статусом, так і за грою. Від "спортклубівців" у поточному сезоні очікували боротьби за "бронзу" – і суто статистично підопічні Ігора Йовічевіча продовжують вести її. До топ-3 їм не вистачає всього двох очок, а за очікуваними очками "жовто-чорні" лишень трішечки поступаються третій команді (Зорі). Втім, на футбольному полі ситуація не така симпатична.

Дніпровці не перемогли жодного із прямих конкурентів в битві за медалі, розписавши нічию з Ворсклою, програвши Десні й зазнавши домашнього розгрому від Зорі. Дати якісний бій грандам також не вдалося. Щонайгірше, слабші суперники теж мають хороші шанси в матчах проти СК Дніпра-1 – Металіст 1925 не заслужив на свою поразку від "жовто-чорних", а Львів у останньому турі вдалося прибити лишень завдяки випадковому голу Довбика й шаленому везінню біля власних воріт по перерві.

Підопічним Ігора Йовічевіча не вистачає психологічної стабільності. У них занадто багато необов'язкових помилок. Клуб у відчаї навіть найняв польських спортивних психологів, які будуть проводити ментальні тренування – можливо, саме цього команді й не вистачало. Так чи інакше, а допускати осічку з Колосом неприпустимо ні з турнірних, ні з особистих міркувань.

Кадрова ситуація

Травмовані: Волинець (Колос)

Дискваліфіковані: Когут (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Колос

СК Дніпро-1: Юрчук – Кравченко, Сваток, Монте, Дубінчак – Піхальонок, Ігнатенко – Назаренко, Ді Франко, Гуцуляк – Довбик

Колос: Фесюн – Новак, Петров, Чорноморець – Ільїн, Богданов, Мілько, Саків – Чурко, Лисенко, Костишин

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Важко робити прогнози на матчі СК Дніпро-1. За якістю складу та тактичними можливостями цей колектив, як мінімум, не поступається жодному середняку. Можливо, це взагалі найкращий із середняків, однак на полі показати всю свою міць колективу не вдається. "Спортклубівці" виглядають занадто нестабільно, а залежність від настрою Довбика вже починає лякати.

Не менш важко робити прогнози щодо Колоса. З вольовими якостями у ковалівців справи пішли вгору, однак в ігровому плані команда здається надзвичайно сирою. Особливо непереконливо вона виглядала у матчах проти сильних середняків (Ворскли й Олександрії) – там було зафіксовано дві домашні поразки, причому полтавці майже нічого не дозволили супернику. Це – дуже серйозний сигнал, тож сьогодні можна ризикнути, поставивши на перемогу СК Дніпро-1.

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