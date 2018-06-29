Марадона рассказал, кого считает самым талантливым футболистом в истории

Бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона назвал бразильца Роналдо самым талантливым футболистом в истории. Он также отметил, что травмы помешали ему реализовать свой потенциал.

"Роналдо – самый талантливый футболист в истории футбола. Если бы не травмы, он был бы величайшим в истории. Я не сомневаюсь в этом.

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Когда я увидел его травму на стадионе в Риме, то подумал: "Господи, почему ты лишаешь меня удовольствияе наблюдать за столь потрясающим игроком?", – цитирует Марадону Seleção Brasileira.