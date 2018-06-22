Марадона ответил на обвинения в расизме

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Армандо Марадона прокомментировал жест в адрес болельщиков из Южной Кореи во время матча Аргентина – Исландия (1:1).

"Лучше всех понимаю, что во время ЧМ люди ищут новости повсюду. Хочу прояснить ситуацию: сегодня на стадионе, среди такого большого количества поклонников, меня поразила группа болельщиков, в которой был азиатский мальчик, одетый в футболку Аргентины. Я издалека попытался объяснить им, как мне было приятно, что даже в Азии у нашей сборной есть фанаты. Вот и все", – написал Марадона в своем Фейсбук.

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Ранее журналист ВВС Джеки Оутли обвинил легенду аргентинского футбола в расизме после того, как тот показал жест в адрес болельщиков из Южной Кореи.