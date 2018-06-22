toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Марадона ответил на обвинения в расизме

17 июня 23:20 185 Читати українською
Марадона ответил на обвинения в расизме
Диего Марадона / The Independent

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Армандо Марадона прокомментировал жест в адрес болельщиков из Южной Кореи во время матча Аргентина – Исландия (1:1).

"Лучше всех понимаю, что во время ЧМ люди ищут новости повсюду. Хочу прояснить ситуацию: сегодня на стадионе, среди такого большого количества поклонников, меня поразила группа болельщиков, в которой был азиатский мальчик, одетый в футболку Аргентины. Я издалека попытался объяснить им, как мне было приятно, что даже в Азии у нашей сборной есть фанаты. Вот и все", – написал Марадона в своем Фейсбук.

Как Месси отреагировал на ничью в матче Аргентина – Исландия – отчаяние и бессилие

Ранее журналист ВВС Джеки Оутли обвинил легенду аргентинского футбола в расизме после того, как тот показал жест в адрес болельщиков из Южной Кореи.

Теги
ЧМ 2018 Аргентина Аргентина Диего Марадона Диего Марадона Расизм в футболе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук