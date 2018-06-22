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Марадона відповів на звинувачення в расизмі

17 червня 23:20 560 Читать на русском
Марадона відповів на звинувачення в расизмі
Дієго Марадона / The Independent

Колишній футболіст збірної Аргентини Дієго Армандо Марадона прокоментував жест на адресу вболівальників з Південної Кореї під час матчу Аргентина – Ісландія (1:1).

"Краще за всіх розумію, що під час ЧС люди шукають новини всюди. Хочу прояснити ситуацію: сьогодні на стадіоні, серед такої великої кількості шанувальників, мене вразила група уболівальників, у якій був азіатський хлопчик, одягнений у футболку Аргентини. Я здалеку спробував пояснити їм, як мені було приємно, що навіть в Азії у нашої збірної є фанати. Ось і все", – написав Марадона в своєму Фейсбук.

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Раніше журналіст ВВС Джекі Оутлі звинуватив легенду аргентинського футболу в расизмі після того, як той показав жест на адресу вболівальників з Південної Кореї.

Теги
ЧС 2018 Аргентина Аргентина Дієго Марадона Дієго Марадона Расизм у футболі
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