Марадона извинился перед Рамосом

Легендарный аргентинец Диего Марадона принес свои извинения капитану Реала Серхио Рамосу.

Бывший лидер сборной Аргентины Диего Марадона решил извиниться перед защитником сборной Испании Серхио Рамосом. В одном из интервью Марадона отметил, что Рамос не является настоящим лидером команды на поле, как, к примеру, капитан сборной Уругвая Диего Годин.

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"Если Рамоса оскорбили мои слова, то я прошу прощения. Но мое мнение не меняется чисто по футбольным причинам. Он – великий игрок. Большой капитан. Он может стать лидером в сборной, как это происходит в Реале. Но для меня он не является лидером сборной", – цитирует Марадону Marca.