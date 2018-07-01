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Марадона извинился перед Рамосом

10:36 102 Читати українською
Марадона извинился перед Рамосом
Диего Марадона / фото: ФИФА

Легендарный аргентинец Диего Марадона принес свои извинения капитану Реала Серхио Рамосу.

Бывший лидер сборной Аргентины Диего Марадона решил извиниться перед защитником сборной Испании Серхио Рамосом. В одном из интервью Марадона отметил, что Рамос не является настоящим лидером команды на поле, как, к примеру, капитан сборной Уругвая Диего Годин.

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"Если Рамоса оскорбили мои слова, то я прошу прощения. Но мое мнение не меняется чисто по футбольным причинам. Он – великий игрок. Большой капитан. Он может стать лидером в сборной, как это происходит в Реале. Но для меня он не является лидером сборной", – цитирует Марадону Marca.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

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Теги
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