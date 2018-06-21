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Серхіо Рамос різко відповів Марадоні та несподівано возвеличив Мессі

11:29 2680 Читать на русском
Серхіо Рамос різко відповів Марадоні та несподівано возвеличив Мессі
Серхіо Рамос / Reuters

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос уїдливо прокоментував критику легендарного аргентинця Дієго Марадони на свою адресу, порівнявши того з Ліонелем Мессі.

"Усі в Аргентині знають, що Марадона на світлові роки позаду від найкращого аргентинського гравця в історії, яким для мене є Ліонель Мессі", – цитує оборонця після матчу проти збірної Ірану Marca.

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Таким чином капітан "Фурії рохи" відповів на слова Марадони про те, що Рамос не є справжнім лідером на полі, як, до прикладу, капітан збірної Уругваю Дієго Годін.

Нагадаємо, що Серхіо Рамос також є капітаном мадридського Реала, за який грає одвічний суперник Мессі Кріштіану Роналду. Аргентинець і португалець здобули по п'ять "Золотих м'ячів" і по-різному встигли розпочати ЧС-2018: Роналду забив 4 м'ячі у двох поєдинках, а Мессі не зумів реалізувати пенальті в поєдинку проти Ісландії (1:1).

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Іран - Іспанія: Середа 20 червня 2018

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