"Было очень важно познакомиться с Нагельсманном и проектом. Когда они объяснили мне, в чем их идеи, я был очарован. Мне не пришлось долго думать, я согласился почти сразу. Это подходящая команда для меня.

Мане официально стал игроком Баварии

Позиция в поле? Я думаю, что человек, который лучше всего может ответить на этот вопрос, сидит здесь (смеется и указывает на Нагельсмана – прим.). Могу играть на трех-четырех разных позициях. Я просто счастлив, когда тренер не ставит меня в ворота или в защиту", – сказал Мане во время презентации.

Напомним, сенегалец подписал за Баварией контракт на три сезона. Ливерпуль получил за форварда более 30 млн евро компенсации.

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