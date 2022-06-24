Трансфер Садьо Мане в Баварию побудил припомнить, откуда началась европейская история сенегальца. 10 лет назад Мане появился в большом футболе благодаря Метцу. Параллельно с ним в Лотарингии стартовал один из лучших центрбеков Серии А Калиду Кулибали.

Метц также открыл миру Миралема Пьянича, Луи Саа, Эммануэля Адебайора, Робера Пиреса, Паписса Сиссе, Ригобера Сонга. Все эти футболисты начинали карьеру в бордовых футболках. А еще можно вспомнить Франка Рибери, прошедшего через Метц перед Марселем и Баварией.

Баварія витягнула щасливий білет з Мане – найкращий боєць Клоппа на шляху до заслуженого визнання