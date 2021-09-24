"Какой был первый разговор с Шевченко? Это случилось в раздевалке, мы приехали сразу на тренировку. Он поздравил меня с первым вызовом и, в принципе, все. Как такового отдельного разговора не было.

Мандраж был, у меня аж сердце выскакивало. Такой уровень, играют лучшие из лучших, а ты попадаешь сюда. Это мандраж вместе с радостью, потому что ты попал в такую ​​команду и хочешь еще большего.

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Больше всего нагружал Педро Харо (экс-тренер вратарей в штабе Шевченко – прим. "Футбол 24"). У нас вратарские тренировки в сборной очень тяжелые. Еще когда меня не вызывали, Пятов рассказывал, что он туда приезжает, как на сборы. Очень интенсивно, я проверил на себе. Жестко", – рассказал Трубин в интервью vZbirna.

Напомним, 20-летний кипер дебютировал за национальную команду 31 марта 2021-го и с тех пор сыграл в футболке сборной 2 матча. Ездил на Евро-2020, но на поле не выходил. Из-за травмы Трубин пропустил старт текущего сезона, поэтому не получил вызова от Александра Петракова на октябрьские поединки квалификации к ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

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