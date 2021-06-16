"Давление есть всегда, но так и должно быть. Это важный матч. Мы глубоко уважаем команду, с которой придется играть. Швейцария традиционно наносит Италии проблемы. Они много лет занимают место в первой десятке рейтинга ФИФА, у них классные игроки и очень опытный тренер. Их надо уважать.

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Мы можем заменить нескольких игроков, но команда останется той же. Мы уже видели, что наш стиль не меняется в зависимости от подбора футболистов на поле. У нас 26 человек, и все они могут играть на этом уровне. Мы много раз говорили, что секрет хорошего выступления на турнире – это скромность и трезвая оценка собственных сил. Уверен, эта команда сохранит такой настрой до конца. При должном уровне собранности это поможет нам в каждой игре.

Я, как и раньше, уверен в том, что сборная Италии – одна из сильнейших команд на турнире. Первый тайм против Турции нам было трудно. Знаем, что должны в каждом матче показывать максимум и не думать, что все произойдет само собой. Верратти? Ему лучше с каждым днем. Посмотрим, будет ли он в запасе на матч против Швейцарии, но мы оцениваем его состояние оптимистично", – приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Италия встретится со Швейцарией уже сегодня, 16 июня, начало встречи в 22:00. "Скуадра адзурра" сейчас возглавляет группу A с 3 очками, швейцарцы с Уэльсом разделяют второе и третье места.

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